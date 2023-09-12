Polis, 11 Eylül 2023 tarihinde alınan bilgide B.G.N.A'nın tasarrufunda uyuşturucu olduğuna dair bilgi aldıklarını söyledi.

Polis, aynı gün saat 1640 sıralarında zanlının Gönyeli’deki evine arama yapılmak üzere gidildiğini belirtti.

Polis memuru, zanlı ile evde bulunan Z.M.S.A, A.A.A.S ve O.H.İ'nin arama yapmalarına engel olmak istediklerini, bu nedenle makul kuvvet kullanılarak, tutuklandıklarını açıkladı.

Polis, evde yapılan aramada 200 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu, bir gram kokain, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan siyah renk elektronik terazi, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 20 TL ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği tespit edilen toplam 8 bin 300 TL paranın bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis memuru, yapılan soruşturmada Z.M.S.A, B.G.N.A'nın aynı evde, A.A.A.S ve O.H.İ'nin ise birlikte başka bir adreste yaşadıklarını belirlediklerini açıkladı.

Polis, A.A.A.S ve O.H.İ'nin evinde de arama yapıldığını ancak kanunsuz bir şey bulunmadığını ifade etti.

Polis memuru, yapılan soruşturmada Z.M.S.A, B.G.N.A'nın ve A.A.A.S ile birlikte Gazimağusa’ya gidip, 224 gram hintkeneviri ve bir gram kokain aldıklarını belirlediklerini açıkladı.

Polis, zanlı B.G.N.A'nın uyuşturucunun 20 gramını 9 bin TL’ye bir şahsa sattığını tespit ettiklerini belirtti.

Polis, Gazimağusa’dan uyuşturucu almaya giden 3 zanlının bir kısım hintkenevirini de birlikte içtiklerini açıkla