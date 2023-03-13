Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Doğukan Can olayla ilgili bulguları aktardı.

Can huzurda bulunan zanlının Lefkoşa'da meydana gelen "Sirkat" suçundan methalderolduğunu söyledi.

Polis zanlının 23 Şubat 2023 tarihinde saat 16:00 raddelerinde Gönyeli Lefkoşa'da faaliyet gösteren bir mağazaya giderek powerbank (taşınabilir şarjer) Awei marka 20.000 Mah 1100 TL değerinde olan powerbank'i alıp kutusundan çıkarıp zimmetine aldıktan sonra para almak için dışarı çıkıp geri gelmeyerek sirkat ettiğini mahkemeye atardı.

Polis olayın şikayetinin 9 Mart 2023 tarihinde yapıldğını ve zanlının alınan derdest emri ile Lefkoşa'da tespit edilerek tutuklandığnı söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını zanlının sahtekarlıkla apara tmeini suçlarından 8 ayrı meselesi olduğunu belirterek tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının haftada 2 gün ispat-ı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 300 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.