Başbakan Üstel, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlayarak, “Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile aramızdaki kopmaz bağlarla, aynı ruhla, aynı inançla, kardeşçe yürümeye kararlılıkla devam edeceğimizi bir kez daha vurgulamak isterim.” dedi.

Başbakan Ünal Üstel 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’da yaktığı o ilk kıvılcım, kısa sürede bir halkın kaderini değiştiren büyük bir meşaleye dönüşmüş, Anadolu’yu baştan sona aydınlatmış, umut olmuştur.

Bugün o meşalenin ışığında yürüyen gençlerimize düşen en büyük görev; sadece geçmişi hatırlamak değil, o ruhu anlayıp yarınlara taşımaktır.

Atatürk’ün “Bütün ümidim gençliktedir” sözü, gençliğe olan güvenin ve bu toprakların geleceğini onlara emanet etmenin en güçlü ifadesidir. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı en içten duygularımla kutlarken, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile aramızdaki kopmaz bağlarla, aynı ruhla, aynı inançla, kardeşçe yürümeye kararlılıkla devam edeceğimizi bir kez daha vurgulamak isterim.

Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum.”