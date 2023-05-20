Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, 25 Haziran'da gerçekleşecek olan ara seçime dikkat çekti.

Üstel, “Bugün Mağusa, İskele, Kuzey ve Güney Mesarya'da bölge milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, Parti Meclisi üyelerimiz, İlçe Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Örgüt Başkanlarımız, Kadın ve Gençlik Kolları başkanlarımızla birlikte 25 Haziran'da gerçekleşecek Milletvekili ara seçimi ile alakalı istişare toplantılarımızı gerçekleştirdik” dedi.

“Her zaman olduğu gibi bu seçime de Ulusal Birlik Partisi tüm örgütleriyle hazır durumdadır” ifadelerini kullanan Üstel, açıklamasına şöyle devam etti:

“Örgütlerimiz ülkenin her yanında tek yürek olmuş ve zafere doğru yürüyüşüne başlamıştır. Hedefimiz bellidir. 25 Haziran’da 25 vekille yolumuza devam edeceğiz. Çok daha güçlü bir iktidarla, 3 yıl daha büyük hedeflere yürüyeceğiz.”