Toplantıya ilçe yönetim kurulu üyeleri, örgüt başkanları, Girne Parti Meclisi üyeleri, Girne MYK üyeleri ve eski örgüt başkanları katıldı.

“Bugün de iktidarız, yarın da iktidar olacağız” mesajının verildiği toplantıda,

UBP Genel Sekreteri Ahmet Savaşan bir konuşma yaptı. Savaşan konuşmasında yaklaşık dört yıllık iktidar sürecinde Başbakan Ünal Üstel liderliğinde ülkenin dört bir yanında aktif şekilde çalıştıklarını söyledi.

Savaşan, sahadan kopmadan ilerlediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Amacımız sizlerden gelen görüş ve önerileri dikkate alarak yol haritamızı şekillendirmektir. Girne’den başlattığımız ziyaretler kapsamında bir hafta boyunca ülkenin tüm bölgelerinde sahada olacağız. Hükümetimizin icraatlarını doğrudan halkımıza anlatacağız.”

ÜSTEL: “PARTİM HANGİ GÖREVİ VERDİYSE TEREDDÜTSÜZ ÜSTLENDİM”

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel ise siyasi yaşamına değinerek, 1991 yılından bu yana partinin her kademesinde görev yaptığını hatırlattı.

Üstel, “Partim hangi görevi verdiyse tereddüt etmeden kabul ettim. Yol ne kadar zorlu olursa olsun bu sorumluluğu üstlenmekten kaçınmadım” dedi.

“Biz bugün de iktidardayız, yarın da iktidar olmaya devam edeceğiz. KKTC’yi kuran ve yaşatan bir partinin mensubu olmaktan gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

“260 MİLYON TL’Yİ AŞAN TARİHİ PRİM DESTEĞİ”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı aracılığıyla sağlanan destekleri rakamlarla açıklayan Üstel, şu ifadeleri kullandı:

“12 bin TL’lik asgari ücret desteğinden yaklaşık 19 bin vatandaşımız yararlandı. Yaklaşık 75 bin çalışan için prim desteği sağlıyoruz. Aylık 260 milyon TL’yi aşan tarihi bir destek veriyoruz.”

Üstel ayrıca, KKTC vatandaşı kadın çalışanlara yüzde 80, erkek çalışanlara yüzde 60 oranında prim desteği sağlandığını belirtti.

Yeni destek paketine göre ilk kez istihdam edilecek KKTC vatandaşlarına yüzde 100 prim desteği ve aylık 20 bin TL maaş katkısı verileceğini açıkladı.

ENGELLİ İSTİHDAMINA DESTEK

Engelli bireylerin istihdamına yönelik teşvikleri de açıklayan Üstel, sosyal devlet anlayışının güçlendiğini ifade etti:

“48 ay boyunca yüzde 100 sosyal güvenlik prim desteği sağlıyoruz. Asgari ücretin yüzde 50’si oranında maaş desteği veriyoruz. Engelli istihdam eden işverenlerin primlerini de tamamen karşılıyoruz.”