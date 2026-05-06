Yalınkaya, yazılı açıklamasında, “Masumiyet karinesi.” gerekçesiyle gazetecilere hapis cezası öngören ve mahkeme süreçlerinde tanınmış kişilerin fotoğraflarının çekilmesiyle isimlerinin açık yayımlanmasını suç sayan düzenlemeye CTP’nin komitede destek verdiğini söyleyerek, partinin basından ve toplumdan özür dilemesi gerektiğini savundu. Yalınkaya, aksi takdirde, BES'in eylem ya da grev alanlarına CTP'nin girişine izin vermeyeceğini kaydetti.

Ana muhalefet partisini “Göstermelik muhalefet” yapmakla suçlayan Yalınkaya, hiçbir gücün ve hiçbir yasanın kendilerinin ya da basının özgürlüğünü engelleyemeyeceğini belirtti, toplumun yaşananları unutmayacağını söyledi.

“CTP’nin iktidar olmak istiyorsa çok geç olmadan toplumdan özür dilemesi ve ilk yapacakları işin bu yasayı ortadan kaldırmak olacağını söylemeleri gerektiğini” savunan Yalınkaya, olmaması halinde sivil toplum örgütleri ve sendikalar olarak gereğini yapacaklarını kaydetti.