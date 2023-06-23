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UBP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…



Kablo ile elektrik projesi hakkında açıklama yapan Başbakan Üstel, “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan buraya geldiğinde 2 müjde verdi. Birincisi Ercan’ın 20 Temmuzda açılacağı, ikincisi kablo ile enerjinin geleceği. Daha önceden de bunun çalışmaları yapıldı ve bir noktaya geldi. Tüm bu projeler 2012’den bu yana konuşuluyordu. Asrın projesini gerçekleştirdik. Bütün ülkemizde Anadolu’dan gelen su dağıtılıyor. Asrın ikinci büyük proje olan kablo ile elektrikle birlikte, elektrik üretiminde çeşitliliği sağlayacağız. Rüzgârdan da güneşten de enerji sağlayacağız. Şuan kapalı sistemdeyiz kotamız dolu. Altyapımızda sıkıntı var. Tüm bu sıkıntıları Türkiye Cumhuriyeti giderecek ve alternatif enerji üretmenin önü açılacak. Gün gelecek ada Türkiye Cumhuriyeti’ne enerji satabilecek konuma gelecek. Artık elektrik var mı yok mu endişeler ortadan kalkacak” dedi.