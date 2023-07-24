-ÖZEL HABER

Ercan Havalimanı yeni terminal binası ve yeni binada yaşanan sıkıntılarla ilgili konuşan Üstel, yıl sonuna kadar terminal binasındaki tüm eksikliklerin tamamlanacağını kaydetti.

Ercan Havalimanı yeni binasının tam teşekküllü devreye girmesiyle birlikte, yoğun bir dış diplomasi trafiği başlatacaklarını belirten Üstel, "Doğrudan uçuşlar için 'Ercan'da güvenlik zaafiyeti var' söylemi ile karşımıza çıkıyorlardı. Artık yeni havalimanı binamız var ve güvenlik zaafiyetimiz yok. İlk olarak İngiltere'den doğrudan uçuşların başlaması için kolları sıvayıp, halkımızla baskı yapıp, doğrudan uçuşların önünü açmayı hedefliyoruz' dedi.

"Yerli havayolu kurulması için çalışmalar başlıyor"

Başbakan Ünal Üstel, yerli havayolu için de çalışma yapacaklarını, bu sayede turist sayısının artacağını ve bilet fiyatlarının da düşeceğini kaydetti.