Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmeye ilişkin Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bir paylaşım yaparak, "Türkiye ile KKTC arasındaki iş birliğinin artırılmasına yönelik gerçekleştirilen görüşmemizde; KKTC’nin kalkınmasına katkı sağlayacak pek çok farklı sektörde devam eden mevcut projelere yönelik değerlendirmelerde bulunduk, 2024 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması hazırlıklarına ilişkin istişareler gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, görüşmenin son derece verimli geçtiğini belirterek, "Ülkelerimiz arasındaki siyasi ve ekonomik alanlardaki gelişmeleri tüm boyutlarıyla ele aldık. Sayın Başbakan ve Sayın Bakanlara ziyaretleri için teşekkür ederim" dedi.