Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kendisi ve Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu’nun katılımıyla yaklaşık 200 kişilik bir heyetle Azerbaycan’da devlet protokolü ile karşılandıklarına işaret eden Üstel, “ Sanırım ilk kez böyle bir karşılama yaşanmıştır. En üst seviyede ağırlandık. Gururlandık” dedi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Cumhurbaşkanı Tatar’ı makamında ağırladığına işaret eden Üstel, kendisinin de Yeni Azerbaycan Partisi’ni ziyaret ettiğini, ayrıca, Eğitim Bakanı ile de görüştüğünü açıkladı.

Üstel görüşmelerde iki ülke arasında her alanda işbirliği ve ilişkilerin geliştirilmesi için fikir birliğine varıldığını da kaydetti.

Üstel, “ Azerbaycan’dan ülkemize yönelik üniversite öğrenci sayısını artırmak için girişimler başlattık. Artık Azerbaycan ile yeni ilişkiler içinde olacağız Ekonomik, ticari, eğitim, turizm ve kültürel açıdan ilişkilerimizi yeni dönemde artıracağız” diye konuştu.

Üstel, ayrıca “ Azerbaycan ile diplomatik ve siyasi ilişkilerimiz gelişirken, gençliğimize de ayrı bir potansiyel yaratmak istiyoruz. 'Üç devlet tek millet' vizyonumuza gençliğimize de katmak istiyoruz. Gençliğimize, Azerbaycan’da ve diğer Türk devletlerinde imkanlar yaratmak istiyoruz. Ve bu hedefimiz için de somut adımlar attığımızı bilmenizi istiyorum" dedi.