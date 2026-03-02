Toplantıya Başbakan Ünal Üstel’in yanı sıra, Meclis Başkanı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı, Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı, Mecliste temsil edilen siyasi parti genel başkanları, Bakanlar, Meclis Başkan Yardımcısı, Milletvekilleri, Polis Genel Müdürlüğü, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ile diğer stratejik kurumların yöneticileri katıldı.

Toplantıda; Ortadoğu’da başlayan ve adadaki İngiliz üslerine yansıyan savaşta yaşanan son gelişmeler ele alındı. Ada genelindeki güvenlik durumu, üslere yönelik gerçekleştirilen drone saldırıları ve olası yeni senaryolar değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca kurumlar arası koordinasyon ve kamu güvenliğine yönelik alınabilecek ek tedbirler gözden geçirildi.

Başbakanlık, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin süreci yakından takip ettiğini ve tüm ilgili birimlerin eşgüdüm içinde hareket ettiğini belirtti. Önceliğin halkın güvenliği ve kamu düzeninin korunması olduğu vurgulandı.

Toplantının, sürece ilişkin bilgilendirme ve ortak değerlendirme amacıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.