Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun son yasama gününde görüşülen BRTK (Değişiklik) Yasa Tasarısı oy birliğiyle kabul edildi.

Tasarının kabul edilmesinin ardından kürsüde bir konuşma yapan Başbakan Ünal Üstel, katkı koyan herkese teşekkür etti.

Başbakan Üstel, “Özellikle muhalefet milletvekillerine koydukları katkıdan ve yaptıkları konuşmadan dolayı teşekkür ediyorum. Kendileri de söyledi; BRT uzun yıllardır bekliyordu ama bu hükümet iradeyi koydu ve Meclis’ten geçirdi” dedi.

“BRT yasası önce çalışanlarına ardından ülkemize hayırlı olsun” diyen Başbakan Üstel, Genel Kurul’da kabul edilen Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasası’na da dikkat çekti.

Üstel, Polis Yasası’nın bir tarih olduğunu aktararak, “Yarın polislerimizin günüdür. Biz de bugün bütün polislerin özlük haklarını düzenleyen ve daha iyi görev yapmalarını sağlayan yasal düzenlemeleri Meclise getirdik. Muhalefet milletvekilleri katkı koydu ve Cumhuriyet Meclisi bir tarihi imza attı. Polisimize Polis Günü dolayısıyla bir hediye verdik” ifadelerini kullandı.

Başbakan Üstel, katkı koyan herkese bir kez daha teşekkür ederek, hayırlı olmasını diledi.