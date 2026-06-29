Kamuda Geçici Personelin İş Güvencesi Yasası'nın Cumhuriyet Meclisi'nde oy çokluğuyla kabul edilmesinin ardından açıklama yapan UBP Girne Milletvekili Dr. Hasan Küçük, yasa sürecine katkı koyan herkese geçici personel adına teşekkür etti.

Yaklaşık bir yıl önce önerdiği yasal düzenleme üzerinde büyük özveriyle çalışıldığını belirten Küçük, Komite Başkanı Sunat Atun'a, komite üyelerine, Meclis çalışanlarına, hukukçulara, komite davetlilerine, sendika temsilcilerine ve görüş ile katkılarıyla sürece destek veren tüm paydaşlara teşekkürlerini iletti.

Küçük, yasayla birlikte geçici personelin iş güvencesinin hukuki güvence altına alındığını, kamuda verimlilik ve kurumsal istikrarın güçleneceğini, çalışanların aidiyet duygusu ve motivasyonunun artacağını, vatandaşlara sunulan kamu hizmetinin kalitesinin de daha da yükseleceğini ifade etti.

Bu başarının bir kişiye değil, ortak akla, uzlaşıya, emeğe ve toplumsal sorumluluk anlayışına ait olduğunu vurgulayan Küçük, ülke için çalışmaya, çözüm üretmeye ve toplumsal kazanımlar sağlamaya kararlılıkla devam edeceklerini kaydetti.