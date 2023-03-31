Başbakan Ünal Üstel, KKTC-TC 2023 Yılı Mali ve İktisadi İş Birliği Protokolü’nün imzalanmasının ardından Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile birlikte ortak bir basın açıklaması yaptı.

Başbakan Üstel, Türkiye Cumhuriyeti'nin KKTC'nın her zaman yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini belirterek, "Her alanda Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin desteği vardır." dedi.

Üstel, "Kıbrıs Türk halkı geleceğe emin adımlarla yürümeye devam ediyor. KKTC ve TC arasındaki ilişkiler finansal değil, yaşamsaldır." ifadelerini kullandı.

Üstel, "26 okul, 3 hastane, 1 sağlık merkezi, 1 ulusal afet ve deprem merkezi, sivil savunma ve itfaiye teşkilatlarının güçlendirilmesi projelerinin yanında, enerjiye, tarıma, ulaştırmaya, sanayiye, e-Devlet projelerine yönelik pek çok projeyi kapsayan bu protokol tarihi bir protokoldür" diye konuştu.

2023 Yılı Mali ve İktisadi İşbirliği Protokolü ile 9 milyar 500 milyon TL'lik bir kaynağa erişileceğini aktaran Üstel, "Hükümetimizin, ülkemizin ihtiyaçlarına yönelik gerçekçi talepleri doğrultusunda ve kadirşinas Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin büyük desteği ile hazırlanan Protokol, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin depreme hazır bir ülke haline gelmesi için son derece önemli projeleri de kapsamaktadır" dedi.

26 OKUL, 3 YENİ HASTANE, 1 SAĞLIK MERKEZİ VE DAHASI...

Üstel, açıklamasına şöyle devam etti:

"Mutlaka Sayın Cumhurbaşkanı Yarımcımız da bu müjdeleri verecektir ama; bir kez daha ifade etmekte hiçbir mahsur yoktur. Ülkemizin depreme hazır hale getirilmesi çalışmaları çerçevesinde 25+1 toplam 26 yeni okul projesi protokolde depreme özel projeler başlığı altındaki yerini almıştır. Kaybettiğimiz şampiyon meleklerimizin isimlerini de taşıyacak okul projeleri için başta Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay'a ve protokol hazırlıklarında görev alan herkese Kıbrıs Türk Halkı adına teşekkürlerimi sunmak istiyorum.

Protokolümüzde aynı zamanda, Lefkoşa'ya 500 yataklı yeni bir Devlet Hastanesi yapımının başlatılması için ihale süreçlerinin hızla tamamlaması ve hastane yapımının hemen başlaması da yer almıştır.

Yine sağlık alanında, yeni Güzelyurt Hastanesi'nin tamamlanması, yeni Girne Hastanesinin tamamlanması ve Pamuklu'ya yeni bir sağlık merkezi yapımı da protokol maddeleri arasındaki yerini almıştır.

İnsanı anlattıkça duygulandıran ve umutlandıran projeler bunlarla sınırlı değildir, Sivil Savunma ve itfaiye teşkilatımızın Doğal Afetlere hazır hale getirilmesine yönelik önemli bir mali kaynak protokole eklenmiştir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Ulusal Afet ve Deprem Merkezi'nin kurulması projesi protokolde vardır. Kentlerimizin doğal afetlere ve depreme karşı dayanıklı hale getirilmesi için tüm ülkede yürütülecek imar planı çalışmalarına da kaynak ayrılmıştır. Önemli kavşaklarımızda trafiği önemli derecede rahatlatacak akıllı kavşak sistemlerinin kurulması projesi de protokolümüzdeki yerini almıştır.

26 okul, 3 hastane, 1 sağlık merkezi, 1 ulusal afet ve deprem merkezi, sivil savunma ve itfaiye teşkilatlarının güçlendirilmesi projelerinin yanında, enerjiye, tarıma, ulaştırmaya, çalışma hayatına, kamu maliyesine, sanayiye, e-devlet projelerine ve teknolojiye yönelik pek çok projeyi de kapsayan bu protokol tarihi bir protokoldür."

"TÜRKİYE'NİN GÜCÜ BİZE DE GÜÇ KATMAKTADIR"

Üstel, "Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay, buradan açıkça size ifade etmek istiyorum; Biliniz ki, Kıbrıs Türk Halkı bugünü asla unutmayacak, bu desteği gönül akdimizin, gönül bağımızın en önemli işareti olarak sonsuza dek yüreğinde taşıyacaktır. Az önce ifade ettiğim şeyler, et ve tırnak gibi birbirinin vazgeçilmez parçası olan, iki devletin, iyi günde, kötü günde hep birlikte olduklarının somut göstergeleridir. Türkiye Cumhuriyet'i büyük ve güçlü bir devlettir. Kıbrıs Türk halkı böylesi büyük ve güçlü bir devletin kardeşi olmaktan büyük mutluluk ve onur duymaktadır. Türkiye'nin gücü bize de güç katmaktadır. Onun yanımızda olması bize güven vermektedir" diye konuştu.

Başbakan Üstel, açıklamasına şöyle devam etti:

"Bu vesile ile bir kez daha, bu anlamlı projelerimize verdikleri destekten dolayı, başta Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay'a, tüm ekibine, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine ve asil milletimize, halkım, hükümetim ve şahsım adına en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Yaşadığımız ortak acıda, asrın deprem felaketinde, yaşamlarını yitiren tüm insanlarımıza Allah'tan rahmet, milletimize baş sağlığı diliyorum, İçinden geçmekte olduğumuz mübarek ramazan ayının tüm dünya insanlarına, Müslüman alemine ve milletimiz hayırlar getirmesini diliyorum. İmzaladığımız bu tarihi protokolün, hem ülkemizin depreme karşı hazır hale getirilmesine, hem de yitirdiğimiz canların sonsuza dek yaşatılmasına vesile olmasını yürekten temenni ediyorum…"