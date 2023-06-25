Sözlerine "seçimi kazanan partiye ve milletvekiline hayırlı olsun, kendilerini kutlarım" diyerek başlayan Üstel, bu seçimde halkın verdiği ciddi mesajlar olduğunu kaydetti.

"Hükümet olarak 1 senemizi doldurduk, hükümet edenler yıpranmayı göze alıyor" diye sözlerine devam eden Üstel, "Biz yine de büyük bir oy kaybına uğramadık. Bir gerçek var ekonomik sıkıntılar insanımızı rahatsız etmektedir. Bu seçimde ortaya çıkan en önemli mesaj seçmenimizin sandığa küsmüş olmasıdır. Tüm partiler bunu masaya yatırıp irdelemeli.Biz ortaklarımızla birlikte bu seçimin sonuçlarını değerlendireceğiz. UBP olarak kendi içimizde de değerlendirmelerimizi yapacağız. Halkımız gördü ki istikrar istiyor, bunun devamı için halkımızın neden sandığa küstüğünü neden sandığa gelmediğinin üzerinde hassasiyetle duracağız. Seçime katılan herkese yürekten teşekkür ediyorum.

UBP'nin milletvekili adayı Ali Başman da seçimin demokratik bir ortamda geçtiğine vurgu yaparak, kazanan rakibi Sami Özuslu'ya siyasi yaşamında başarılar diledi.

