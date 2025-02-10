CANLI AKTARIM-PELİN YÜKSELAY

Üstel, ‘bu yıl sonu ya da en geç 2026 Haziran’da ana arterlerde ışıksız yol kalmayacak’ diye konuştu.

Meclis Genel Kurulu’nda konuşan Üstel, şunları kaydetti:

Trafik 2024-2025 yılında gündemde çok fazla yer tuttu. Ne yazık ki ölümlü kazalarımız çok fazla. 2013’ten sonra kısa dönemli hükümetler kurulduğu için ülkemizin tüm sorunları dağ gibi büyüdü. Bunları çözmek için hükümet olarak bir bir sıraya koyduk çalışma yapıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti ile imzaladığımız protokollerle yolları yapıyoruz. O dönemde Girne, Doğu Girne-Batı yolları, Lefkoşa Çevre Yolu yarım kaldı, Yonca kavşağı o dönemden kalmadır ve son olarak Girne-Çatalköy, Çatalköy-Değirmenlik yollarını ele aldık. Tüm bunları yerel yönetimlerle istişare içinde yapma gayretindeyiz. Yollardaki ışıklandırma bitmediği için bu noktaya geldik. Biz güzergahların yol aydınlatmaları için belediyelerle istişare halinde çalışma yapıyoruz. Özellikle Girne-Lefkoşa ve Lefkoşa-Güzelyurt yolu. Bazı yerlerde öyle bir arıza oldu ki bulunamadı bu arızaların giderilmesi için çalışma içerisindeyiz. Bu sene sonu ya da en geç 2026 Hazirana kadar ışıksız yol kalmayacak ana arterlerde.

Üstel: Polis gücünü artırdık

Trafik kazalarının önlenmesi ve trafik güvenliği açısından Polis gücünü artırdıklarını da vurgulayan Üstel, “Biz 2 buçuk yılda Polise 800 istihdam olanağı sağladık. Polisi güçlendirmek, trafik kontrollerini sıklaştırmak ve iç huzuru sağlamak için bunu yaptık. Polisin araç gereci de yıpranmıştı ve sınırlıydı. Sabit radarlarla ilgili çalışma yaptık, sabit radarlardan gerekli payın yüzde 50’sini almaları için Polise ayırdık. Böylelikle eksik ekipman tamamlanacak, var olan güçlendirilecek” diye konuştu.

Cezaların artması için de gerekli yasa çalışmalarını yaptıklarını da hatırlatan Başbakan Ünal Üstel, “Bunlar Meclisten geçip de hayata geçince sürücülerimiz de daha dikkatli olacaktır” ifadelerini kullandı.