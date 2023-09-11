İlk olarak Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın ziyaretini değerlendiren Başbakan Üstel, Yılmaz’ın İktisadi ve Mali İşbirliği protokolü çerçevesinde yapılacak projeler konusunda görüş alışverişinde bulunmak üzere KKTC’de olacağını ve projelerin altyapılarının hayata geçirilmesi konularının ele alınacağını kaydetti.

Güzelyurt’taki narenciye bahçelerinin yapılacak açılış ile Anadolu’dan gelen suyla resmen buluşacağını müjdeleyen Başbakan Üstel, Mesarya’nın Anadolu suyuna kavuşması ile ilgili çalışmaları da yerinde inceleyeceklerini belirtti.

Altyapıyı güçlendirmek, Lefkoşa’ya 500 yataklı hastane, Güzelyurt Hastanesi’nin yapımı, Lapta Alsancak Hastanesi’nin revize edilmesi, Girne Hastanesi’nin iç donanımının bitirilmesi gibi konuların daha önceki protokollerde yer aldığını anımsatan Başbakan Üstel, sırada okullar ve yolların olduğunu ifade etti.

Üstel “Sırada Lefkoşa çevre yolunun süratli bir şekilde hayat bulması konusu vardır, istimlak tamamlanmıştır, parası ayrılmıştır, önümüzdeki günlerde yolun startı verilecektir ki insanlar gidecekleri yere rahatça ulaşabilsin, Cevdet Yılmaz bunlar için geliyor, bunları yerinde inceleyeceğiz”

Üstel , Hükümet olarak kurulduğumuz günden beri halkımıza ne söz verdiysek o sözleri yerine getiriyoruz hepsini birer birer yapıyoruz dedi.

Üstel, Ercan havalimanın 2024 yılında daha çok ihtiyaca cevap verecek hale geleceğini de vurguladı. Kesintisiz enerji için de çalışmaların sürdüğünü ifade eden Üstel, 2 jeneratör alımı için ihale sürecinin devam ettiğini kaydetti.

Üstel, kırsal kesim arsaları için altyapı çalışmalarının çoğunun tamamlandığını, geri kalan bölüm için yeniden ihaleye çıkılacağını, ayrıca gençler için yeni kredi imkanlarının da hazırlandığını açıkladı.

Üstel, hayat pahalılığını dikkate alarak, bazı bölgelerde gençlerin yarım kalan inşaatları için yeni kredi açıklanacağını ifade etti.

Gençler için yeni sosyal konut projelerini de açıklayan Üstel, maliyetleri aşağı çekmek için bir takım yasal mevzuat çalışmasının da tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

Bu çerçevede, yabancılara mal satışından elde edilen gelirin bir kısmının faiz farkı fonuna aktarılacağını açıklayan Üstel, sosyal konut için belirlenen pilot bölgeleri de kamuoyu ile paylaştı.

Üstel, “ Alayköy’de 1500, Güzelyurt 1200,Aydınköy ve Zümrütköy’de 50 konut, Vadili’de 350, Hamitköy’de 1000, Derince’de 150, Büyükonuk’ta 80, Çayönü’nde 30, İskele’de 900, Balıkesir’de 1200 konut düşünüyoruz” dedi.

UBP’de tüzük kurultayı ve kurultay süreci ile ilgili soru üzerine de Üstel, UBP’nin modern, çağdaş değerlere sahip bir tüzüğe ihtiyacı olduğunu söyledi.

Üstel, “ Bu kadar kısacık dönemde, 16 aylık sürede, saymakla bitmeyen yasalar meclisten geçirdik. Büyük projelerin hayata geçmesini sağladık. Yapacağımız daha pek çok büyük iş varken, erken kurultay anlamsızdır. Gelecek yıl Eylül – Ekim kurultayımızı yapacağız.” dedi.