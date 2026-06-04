Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, “Güvenli Bir Gelecek İçin Zorbalıkla Mücadelede İletişim ve Dayanışma Çalıştayı”na katılarak açılış konuşması yaptı.

Üstel, teknolojinin hayatın her alanına nüfuz ettiği günümüzde dijital dünyanın sunduğu fırsatların yanında risklerinin de bulunduğunu belirterek, özellikle çocuklar ve gençlerin maruz kaldığı siber zorbalığın artık bireysel değil, toplumsal bir mesele haline geldiğini söyledi.

Çocukların ve gençlerin güvenli ortamlarda yetişmesinin hükümetin öncelikleri arasında olduğunu vurgulayan Üstel, “Hiçbir çocuğumuzun korkuyla büyümesine, hiçbir gencimizin yalnızlığa itilmesine ve hiçbir bireyin zorbalık nedeniyle hayallerinden vazgeçmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

ZORBALIĞA KARŞI MÜCADELE TÜM KESİMLERİN ORTAK SORUMLULUĞU

Zorbalıkla mücadelenin yalnızca devletin değil; ailelerin, eğitimcilerin, sivil toplumun ve toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğunu ifade eden Üstel, dijital çağda gençlere teknolojiyi kullanmanın yanında dijital ahlak, sorumluluk ve empati bilincinin de kazandırılması gerektiğini kaydetti.

Ulusal Birlik Partisi olarak gençlerin yanında olmaya ve onların güvenli, sağlıklı ve umut dolu bir geleceğe ulaşmaları için çalışmaya devam edeceklerini belirten Üstel, çalıştayın düzenlenmesinde emeği geçenleri kutladı.

Ahmet Savaşan: GÜÇLÜ TOPLUMLAR, GÜVENLİ VE BİLİNÇLİ NESİLLERLE İNŞA EDİLİR

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri, Siyaset Akademisi Başkanı Doç. Dr. Ahmet Savaşan ise konuşmasında, Siyaset Akademisi’nin yalnızca siyasi eğitim veren bir yapı olmadığını, aynı zamanda toplumsal sorunlara çözüm üreten, bilinç oluşturan ve sosyal sorumluluk anlayışını güçlendiren önemli bir platform olduğunu ifade etti.

Savaşan, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel’in vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen Siyaset Akademisi’nin özellikle gençlerin ve kadınların bilgi, bilinç ve liderlik kapasitesini geliştirmeyi hedeflediğini belirterek, düzenlenen eğitim programları, seminerler ve çalıştaylarla geleceğin donanımlı kadrolarının yetişmesine katkı sağlandığını söyledi.

Siber zorbalığın günümüzde yalnızca bireysel değil, sosyal ve psikolojik sonuçları olan önemli bir toplumsal tehdit haline geldiğine dikkat çeken Savaşan, dijital dünyada saygı, empati ve sorumluluk kültürünün güçlendirilmesinin büyük önem taşıdığını kaydetti.

Savaşan, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin fiziksel olduğu kadar dijital ortamlarda da güven içinde var olabilmeleri hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu çalıştayla birlikte iletişim, dayanışma ve toplumsal farkındalığı güçlendirmeyi amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Nazım Çavuşoğlu: DİJİTAL ÇAĞDA EĞİTİM KADAR DİJİTAL AHLAK DA ÖNEMLİ

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da konuşmasında, okullarda güvenli eğitim ortamlarının oluşturulmasının büyük önem taşıdığını belirterek, çocukların ve gençlerin dijital dünyada bilinçli bireyler olarak yetişmesi için eğitim politikalarının güçlendirildiğini ifade etti. Çavuşoğlu, zorbalıkla mücadelede aile, okul ve toplum iş birliğinin önemine dikkat çekti.

HAKAN DİNÇYÜREK: SİBER ZORBALIK GENÇLERİN RUH SAĞLIĞINI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek ise özellikle çocuklar ve gençler üzerinde siber zorbalığın ciddi psikolojik etkiler oluşturduğunu belirterek, ruh sağlığının korunması adına erken farkındalık çalışmalarının önem taşıdığını söyledi. Dinçyürek, sağlıklı bireyler yetiştirmenin yalnızca fiziksel değil, psikolojik güvenliği de kapsadığını ifade etti.

OĞUZHAN HASİPOĞLU: TOPLUMSAL DAYANIŞMA EN GÜÇLÜ KORUYUCU UNSURDUR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu da konuşmasında, sosyal dayanışmanın güçlendirilmesinin zorbalıkla mücadelede önemli bir unsur olduğunu belirterek, özellikle gençlerin sosyal hayattan kopmadan güçlü bireyler olarak yetişmelerinin toplumsal istikrar açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.

Çalıştay, üç ayrı salonda eş zamanlı gerçekleştirilen paralel oturumlarla gün boyu devam etti. Alanında uzman isimlerin katkılarıyla gerçekleştirilen oturumlarda, siber zorbalıkla mücadele konusunda eğitim, sağlık, iletişim, hukuk ve sosyal politikalar başta olmak üzere farklı başlıklarda kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

Gün sonunda ise çalıştay kapsamında ele alınan görüş ve öneriler doğrultusunda özet sonuç bildirgesi oluşturuldu. Çalıştay sonuç bildirgesinin önümüzdeki günlerde düzenlenecek basın toplantısıyla kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi