Güney Kıbrıs’ta 24 Mayıs’ta gerçekleştirilen parlamento seçimlerinin ardından oluşan yeni Rum Meclisi, bugün yaptığı oturumda Meclis Başkanını seçti.

DİSİ Başkanı Annita Dimitriu, ikinci tur oylamada 29 milletvekilinin desteğini alarak yeniden Rum Meclis Başkanı oldu. AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu ise 19 oy aldı. Oylamada 8 milletvekili çekimser kaldı.

Böylece Dimitriu, bir önceki yasama döneminde yürüttüğü Meclis Başkanlığı görevini sürdürme hakkı kazandı.

Rum basınında yer alan haberlere göre, DİSİ’nin seçimlerde elde ettiği 17 milletvekilliği ve son anda şekillenen siyasi destekler Dimitriu’nun seçilmesinde etkili oldu. Stefanu ise AKEL’in 15 milletvekili ile ALMA hareketinin 4 milletvekilinin desteğini aldı.

Çekimser kalan 8 oyun ise ELAM milletvekillerinden geldiği belirtildi.

Meclis Başkanlığına yeniden seçilmesinin ardından konuşan Dimitriu, görevin bir kişiye değil kuruma ait olduğunu belirterek, görevini anayasa ve meclis iç tüzüğüne bağlı kalarak yürüteceğini söyledi.

Dimitriu, yeni dönemde üç temel öncelik üzerinde çalışacaklarını ifade etti. Bunların Meclis’in kurumsal yapısının ve işleyişinin geliştirilmesi, vatandaşlara daha açık ve şeffaf bir parlamentonun oluşturulması ile Meclis’in uluslararası rolünün güçlendirilmesi olduğunu kaydetti.

Önceki dönemde gerçekleştirilen reformlara da değinen Dimitriu, dijitalleşme, şeffaflık, vatandaş katılımı ve parlamenter diplomasinin güçlendirilmesi yönünde önemli adımlar atıldığını savundu.

Konuşmasında vatandaşların hayat pahalılığı, konut, enerji maliyetleri, emeklilik, sağlık, eğitim ve güvenlik gibi sorunlarla karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Dimitriu, siyaset kurumunun toplumla daha yakın temas kurması gerektiğini söyledi.

Yeni yasama döneminde emeklilik reformu, yeşil ve dijital dönüşüm, ekonomik dayanıklılık, kamu yönetimi reformu, adalet sistemi, bürokrasinin azaltılması ve şeffaflığın güçlendirilmesi gibi konuların öncelikli gündem maddeleri arasında yer alacağını ifade eden Dimitriu, Kıbrıs sorununun çözümünün ise en önemli ulusal öncelik olmaya devam ettiğini belirtti.