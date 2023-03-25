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UBP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, UBP Lefkoşa İlçesini bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Sarayönünde bulunan Ulusal Birlik Partisi Genel Merkez'inde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısının gündem maddesi Deprem Yasası'ydı.

Üstel, burada yaptığı konuşmada, şu ana kadar 200 prefabrike konutun İskenderun limanına ulaştığını ve kurulumlarına başlandığını açıkladı.

"Doğal afetlere hazır olmak zorundayız"

Deprem Yasası'yla ilgili de bilgiler veren Üstel, şunları kaydetti:

"Bu yasal çalışmanın amacı ülkemizde barındırdığımız depremzedelere bir nebze kaynak sağlamak ama aynı zamanda KKTC de olası bir depreme veya afete karşı hazır duruma gelmek. Doğal afetlere hazır olmak zorundayız. Bunun için de kaynak yaratmak zorundayız. Bunu da yasa çalışmasıyla yapmaya başladık.

"Pazartesi Yasa, Meclis'te olacak"

"Bugün bir felaket olmayabilir ama biz geleceğe ,çocuklarımıza öyle yasalar yapalım öyle kaynaklar toplayalım ki, Allah korusun bir afetle karşı karşıya kalınması halinde bir nebze de olsa kendi kendimize yetebilelim " diyen Üstel, Pazartesi günü Yasa'nın Meclis'te olacağını kaydetti.

"Maaşından kesinti yapılmasını istemeyenler, dilekçe yapabilecek"

Yasa içeriğiyle ilgili de bilgiler veren Üstel, şunları kaydetti:

Yasaya göre Meclis'ten geçmesi halinde İlki Yasa bir aylık kesinti 15 bin TL altında alanlara hiç bir kesinti olmayacak, herkese yüzde 2 eşit, 75 binin üzeri de yüzde 5 kesinti yapılacak. İkinci 9 ay devam edecek düzenleme 15 bin TL altında hiç kesinti olmayacak, üzerinde olan maaşlarda kesinti yapılacak. 55 bin TL üzeri yüzde 2 . 75 bin TL üzeri yüzde 5 kesinti yapılacak. 9 ay sürecek. Yasa iki basamaklı olarak geçecek. Dileyen isteyenler kesinti olmasını istemeyenler dilekçe yapabilme hakkına sahip olacak.

Üstel: Üç ayrı yerden gelir hesapladık

"Üç ayrı yerden gelir hesapladık" diyen Üstel, konuyla ilgili şu detayları verdi:

1'inci maaş kesintilerinden oluşacak kaynak. 2'inci ek vergilerden oluşacak kaynak; örneğin üçüncü ülkelerden gelip mal alan yapancılardan alınacak, Güneyden Kuzeye geçenlerden sigortadan fon alınacak. 3'üncü olarak hükumet bütçesinden de kısıtlamalar yaptık ve yaklaşık 450 -500 milyon tl aktardık. Bakanlıkların izaz ikram, acil olmayan projeleri iptal ettik. Merkez bankasından buraya gelecek kaynağı aktardık. Vb... Bu kaynaklardan toplanmayı umduğumuz toplam rakam 1 milyar 50 milyon tl dir."

"Maaşlardan yapılacak kesintilerden elde edilen kaynak, okullara harcanacak"

Maaşlardan yapılacak olan kesintilerle 140 milyon TL civari bir kaynak ortaya çıkacağını belirten Üstel, bu paranın tümünün KKTC'deki okulların tadilatı ya da sıfırdan yapılması için kullanılacağını vurguladı.

"Kimse mali bütçe açığı olacak da bu kesintiler oralara eklenecek diye manipülasyon yapmasın"

Sözlerine "bizim bütçe ile ilgili bir sıkıntımız yok çünkü yanımızda Anavatanımız vardır" diyerek devam eden Üstel, "Kimse mali bütçe açığı olacak da bu kesintiler oralara eklenecek diye manipülasyon yapmasın" diye konuştu.