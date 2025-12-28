Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Başbakan Üstel, yapılan açıklamaların federasyon dışında bir çözümü baştan reddeden bir dayatma olduğunu söyledi.

federasyon temelli yaklaşımların defalarca başarısız olduğunu vurgulayarak, Kıbrıs’ta adil, kalıcı ve gerçekçi bir çözümün ancak iki egemen devlete dayalı modelle mümkün olacağını ifade etti. Bu duruşun geçici ya da taktiksel olmadığını belirten Üstel, bunun Kıbrıs Türk halkının tarihî ve meşru iradesinin bir yansıması olduğunu kaydetti.

Üstel, devamla şunları kaydetti:

"Bizim durduğumuz yer ise nettir, açıktır ve tartışmasızdır. Bu duruş; Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın defalarca, yüksek sesle ve kararlılıkla ifade ettiği duruştur:

Kıbrıs’ta adil, kalıcı ve gerçekçi bir çözüm ancak iki egemen devlet temelinde mümkündür.

Bu görüş ne geçicidir ne de taktikseldir. Bu duruş; Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinden süzülüp gelen, tarihî ve meşru bir iradenin ifadesidir. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konudaki netliği, bizim için yalnızca bir siyasi tez değil; yolumuzu aydınlatan stratejik bir pusuladır.

Bu nedenle özellikle vurgulamak isterim ki; muğlak ifadelerle, üstü örtülü söylemlerle veya Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından alttan alta dayatılan modellerle yol alınamaz. Bizim pusulamız bellidir.

Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği, kimsenin “yorumuna” ya da “seçici BM okumasına” bırakılamaz. Federasyon defteri kapanmıştır. Tüketilmiş ve defalarca başarısız olmuş modelleri yeniden gündeme getirme çabaları, halkımızın iradesi karşısında sonuçsuz kalmaya mahkûmdur.

İki egemen devleti savunduğunu ifade eden herkesin de, Birleşmiş Milletler imzasıyla yapılan ortak açıklamaların gerçekte ne anlama geldiğini Kıbrıs Türk halkına açık, şeffaf ve gecikmeden anlatma sorumluluğu vardır. Bu bir tercih değil; açık bir samimiyet testidir.

Kıbrıs Türk halkı ne istediğini bilmektedir. Anavatan Türkiye bu duruşun arkasındadır. Biz de bu çizgide, kararlılıkla ve tereddütsüz şekilde yürümeye devam edeceğiz."