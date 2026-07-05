Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile imzalanan protokol doğrultusunda hayata geçirilecek projenin, yerel yatırımcıları koruyan, sektörde adil rekabeti güçlendiren ve mevcut piyasa yapısını gözeten bir modelle uygulanacağını ifade etti.

Projenin, Türk Telekom'un teknik bilgi ve tecrübesiyle hayata geçirileceğini belirten Üstel, çalışmalar kapsamında evler, iş yerleri, okullar, hastaneler ve tüm kamu kurumlarının yüksek hızlı fiber internet altyapısına kavuşacağını söyledi. Bunun, e-Devlet uygulamalarının tam anlamıyla hayata geçirilmesinin önünü açacağını vurguladı.

2027 yılı sonuna kadar ülkenin büyük bölümünün fiber internet ağıyla buluşturulmasının hedeflendiğini kaydeden Üstel, fiber optik altyapı yatırımını, Su Temin Projesi, Türkiye-KKTC Elektrik Enterkonnekte Projesi ve doğal gaz boru hattı projesiyle birlikte ülkenin geleceğini şekillendirecek stratejik yatırımlar arasında değerlendirdi.

Güçlü dijital altyapının artık yalnızca kalkınma açısından değil, milli güvenlik, siber güvenlik ve devletlerin stratejik kapasitesi bakımından da vazgeçilmez bir unsur olduğunu ifade eden Üstel, projeyi sıradan bir haberleşme yatırımı olarak değil, ülkenin dijital egemenliğini, veri güvenliğini ve geleceğini güçlendirecek stratejik bir yatırım olarak gördüklerini belirtti.

Tüm hazırlıkların titizlikle sürdürüldüğünü dile getiren Üstel, hükümet olarak halka verilen sözleri yerine getirmeye devam ettiklerini ifade ederek, fiber altyapı yatırımıyla KKTC'nin daha güçlü, güvenli ve rekabetçi bir dijital altyapıya kavuşacağını ve ülkenin geleceğine önemli bir eser daha kazandırılacağını söyledi.