Üstel, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde ve toplumsal yaşamın her safhasında kadınların cesaretleri, fedakârlıkları ve azimleriyle önemli sorumluluklar üstlendiğini belirtti.

Kadınların ekonomik ve sosyal hayatta daha güçlü yer alması için hükümet olarak kararlı adımlar attıklarını ifade eden Üstel, KKTC vatandaşı kadınların istihdamını artırmak amacıyla sosyal sigorta primlerinin tamamının hükümet tarafından karşılandığını kaydetti.

Kadın girişimciliğini desteklemek için yeni programlar başlattıklarını da belirten Üstel, ilk kez iş kuracak kadınlara düşük faizli kredi ve finansman destekleri sağlandığını söyledi.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi, fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi ve kadın haklarının korunmasının önemine işaret eden Üstel, kadınların güven içinde yaşayabildiği ve emeğinin değer gördüğü bir toplum için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Başbakan Üstel, mesajının sonunda tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.