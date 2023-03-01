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Başbakan Ünal Üstel, deprem konulu basın toplantısında konuşuyor. Üstel'in basın toplantısından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

-Depremi duyduğumuz ilk andan itibaren ciddi çalışmalar yürüttük. KKTC Türkiye'ye en fazla arama kurtarma ekibi ve araç gereç gönderen ülkelerden biri oldu. Türkiye'ye en fazla yardım gönderen 3'üncü ülkeyiz.

-Sağlık Bakanlığımıza bağlı ekiplerimiz arama kurtarma çalışmalarına aktif bir şekilde destek verdi. Her türlü sıhhi teşkilat bölgeye ulaştırıldı. Kimlik tespiti için bilir kişi gitti, psikolojik destek için birimler bölgeye gitti.

-KKTC vatandaşları da deprem felaketi süresince büyük bir dayanışma örneği gösterdi ve Türkiye'nin yanında oldu. Yardım komitemiz, yardım faaliyetlerini koordine etti. Toplam 92 tır insani yardım, 2 bin gönüllünün çabası ile bölgeye gitmiştir.

-Halkımız Türkiye'ye afet hesaplarına 13 milyon 200 bin TL yardım yapmıştır.

-Ulaştırma Bakanlığı, 6-13 Şubat tarihleri arasında gerek Türkiye'de mahsur kalan vatandaşları ülkeye getirmek, gerek KKTC'deki vatandaşları akrabalarına ulaştırmak için hem deniz hem de hava yoluyla toplam 50 ücretsiz sefer gerçekleştirmiştir. 2 bin 200 insan adaya getirilirken 4 bin 400 insan Türkiye'ye gönderilmiştir.

-İçişleri Bakanlığımızın resmi kaynaklarına göre ülkemizde bin 500 depremzede gelmiştir.

-Hükümetimiz deprem süresi boyunca toplam 9 Bakanlar Kurulu düzenlemiş ve halkımızın milletimizin ihtiyaç duyduğu tüm konularda anında kararlar üretmek ve depremn krizini yönetmek için gerekli çabayı ortaya koymuştur.

-Depremde yaklaşık 2 milyona yakın insan evsiz kalmıştır. KKTC olarak bunu görmezden gelemezdik. Bu düşünce ile Türkiye'de meydana gelen deprem sonrasında evlerini kaybeden depremzedelerin acil barınma ihtiyaçlarına cevaop vermek üzere bin prefabrik konut projesini başlattık. Kurulacak köyün adına da Kıbrıs Türk Şampiyon Melekler Köyü koyduk.

-Konutların yapımı ile ilgili Kıbrıs Türk