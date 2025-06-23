Başbakan Ünal Üstel, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İTT) yayımladığı İstanbul Deklarasyonu’nda Kıbrıs Türk halkına verilen güçlü destekten büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Üstel, “Kıbrıs Türk halkının haklı davasına yönelik bu açık ve kararlı duruş, İslam dünyasının vicdanlı yaklaşımının somut bir göstergesidir.” dedi.

Deklarasyonun 24. paragrafında, Kıbrıs Türk halkının özden gelen haklarına, egemen eşitliği ile eşit uluslararası statüsü temelinde güçlü şekilde vurgu yapılmasının da son derece kıymetli olduğunu vurgulayan Üstel şöyle devam etti:

“Yıllardır maruz bırakıldığımız haksız izolasyonlara karşı ses veren, halkımızla doğrudan temasın artmasını savunan bu irade, bizlere yalnız olmadığımızı bir kez daha göstermiştir.

Bu önemli deklarasyonda emeği bulunan başta anavatan Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere, tüm dost ve kardeş ülkelere en içten teşekkürlerimi sunarım.”