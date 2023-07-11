Başbakan Ünal Üstel, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş’a ziyaretinden ötürü teşekkür etti.

Başbakan Üstel, “Sayın Numan Kurtulmuş'un göreve gelmesiyle birlikte ana vatan Türkiye Cumhuriyeti, kardeş ülke Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak ilişkilerimizin daha da ileriye taşınacağından, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ana vatanımızın yeni yüzyılının değerli bir parçası olacağından eminim.” ifadelerini kullandı.