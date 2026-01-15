PELİN YÜKSELAY

Başbakan Ünal Üstel ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ercan Havalimanı'nda ortak bir basın açıklaması düzenledi.

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye–KKTC ilişkilerinin kardeşlik hukukuna dayandığını vurgulayarak, “Bu ilişkiler gücünü tarihten ve ortak kaderden alan stratejik bir bütünlüktür. Türkiye’nin varlığı Kıbrıslı Türkler için yaşamsaldır. Anavatan Türkiye, halkımızın en zor günlerinde yanında olmuş, bugün de refah ve istikrar yolculuğunda en güçlü destekçisi olmaya devam etmektedir” dedi.

“Yeni İktisadi ve Mal İş birliği Protokolü ile bir rekora imza atılacak”

Üstel, devam eden mali protokol kapsamında yürütülen projelerin ve geleceğe yönelik yatırımların gözden geçirileceğini belirterek, kısa süre içinde imzalanması planlanan yeni anlaşmayla önemli bir rekora imza atılacağını ifade etti. İktisadi ve mali iş birliği anlaşması çerçevesinde kamu maliyesi, altyapı, dijital dönüşüm ve sosyal politikalar alanlarında önemli adımlar atılmasının hedeflendiğini söyledi.

“Atılacak her adım KKTC’nin geleceğini daha da sağlamlaştıracaktır”

Ziyaret süresince KKTC’nin iç güvenlik konuları, kazalara karşı alınabilecek ek tedbirler, yeni teknolojik sistemler ve enerji alanında atılacak adımların da ele alınacağını kaydeden Üstel, “Atılacak her adım KKTC’nin geleceğini daha da sağlamlaştıracaktır. KKTC’nin güzel yarınlarını hep birlikte inşa etmeye devam ediyoruz” dedi.

“İstikrar sayesinde projeler hayata geçiyor”

Hükümetin istikrarlı yapısına da dikkat çeken Üstel, KKTC tarihinin son dönemlerdeki en uzun soluklu hükümetlerinden biri olduklarını belirterek, bu istikrar sayesinde yıllardır hayata geçirilemeyen proje ve reformların gerçekleştirildiğini vurguladı. Üstel, tüm bu süreçlerde Türkiye Cumhuriyeti’nin verdiği destekten dolayı Kıbrıs Türk halkı adına teşekkür etti.