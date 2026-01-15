PELİN YÜKSELAY

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geldi.

Yılmaz, Ercan Devlet Havalimanı’nda Başbakan Ünal Üstel tarafından karşılandı. Yılmaz, gelişinin ardından Başbakan Ünal Üstel ile ortak basın açıklaması yaptı.

Basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC’de bulunmaktan onur ve mutluluk duyduğunu ifade ederek, Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkinin herhangi iki devlet arasındaki ilişkiden farklı ve özel olduğunu vurguladı. KKTC’ye ilişkin tüm gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Yılmaz, Kıbrıslı Türklerin refahı için yorulmadan çalıştıklarını söyledi.

KKTC’nin egemen eşitliğinin yanı sıra kalkınmasının da Türkiye için milli bir dava olduğunu dile getiren Yılmaz, “Başka ülkeler ne derse desin, KKTC vatandaşları ve Kıbrıslı Türkler asla yalnız değildir. Her zaman yanlarındayız ve yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.

“İki ülke arasındaki işbirliği nasıl daha ileriye taşınabilir tüm yönleri ile ele alacağız”

Ziyaret kapsamında KKTC’deki devlet ve hükümet yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştireceklerini aktaran Yılmaz, girişimciler ve sivil toplum örgütleriyle de bir araya geleceklerini belirtti. Ülkeler arasındaki iş birliğinin nasıl daha ileriye taşınabileceğinin tüm yönleriyle ele alınacağını kaydetti.

Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkilerin en önemli zeminlerinden birinin iktisadi ve mali iş birliği protokolleri olduğunu vurgulayan Yılmaz, geçen yıl bu kapsamda 21 milyar TL’lik bütçe ile program ve projelerin hayata geçirildiğini, yeni projelerin başlatıldığını ifade etti. Enerji başta olmak üzere birçok alanda çalışmaların ve istişarelerin sürdüğünü söyledi.

“Girişimciliğe ayrı bir başlık açacağız”

İş dünyasıyla yapılacak görüşmelerde yeni iktisadi ve mali iş birliği protokollerinin ele alınacağını belirten Yılmaz, girişimciliğe özel bir başlık açmayı hedeflediklerini kaydetti. Kamu yatırımlarının özel sektör yatırımlarıyla tamamlanmasının refah ve istihdam açısından büyük önem taşıdığını belirten Yılmaz, önümüzdeki dönemde kadın ve genç girişimciler başta olmak üzere girişimciliğin destekleneceğini, girişimcilerin görüşleri alınarak programların hayata geçirileceğini ifade etti.

Kıbrıs sorunu… Yılmaz’dan “izolasyonlara son verin” çağrısı…

Kıbrıs meselesine de değinen Yılmaz, adada adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümün iki ayrı halk ve iki ayrı devlet temelinde mümkün olacağını söyledi. Bu çözümün anahtarının egemen eşitliğin tescil edilmesi olduğunu vurgulayan Yılmaz, KKTC’ye yönelik doğrudan uçuş ve ticaretin önünün açılması ve insanlık dışı izolasyonlara son verilmesi çağrısında bulundu.

Rum kesiminin Avrupa Birliği dönem başkanlığı sürecinde kullandığı dili eleştiren Yılmaz, bu yaklaşımın gerçeklikten uzak olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler’de son dört yıldır KKTC’nin tanınması yönünde çağrı yaptığını hatırlatan Yılmaz, iki devletli yapının devletler arası iş birliğine engel olmadığını, Türkiye’nin tüm adada yaşayan insanların menfaatine olacak her türlü iş birliğine açık olduğunu sözlerine ekledi.

"Enerjide en akılcı ve düşük maliyetli yol Türkiye üzerinden geçiyor"

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC’ye yönelik enerji projelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, adaya enerjinin en kısa, en güvenli ve en düşük maliyetle Türkiye üzerinden ulaştırılmasının aklın yolu olduğunu vurguladı. Yılmaz, bu yöntemin Avrupa Birliği ile entegrasyon açısından da bir gerçeklik olduğuna dikkat çekti.

Enerji konusunda zorlu koşullarda alternatif arayışların ne KKTC’ye ne de adada yaşayanlara fayda sağlayacağını belirten Yılmaz, Türkiye’nin sarsılmaz bir iradeyle KKTC’nin yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.

“Güney Kıbrıs’ın adadaki Türk askeri varlığına yönelik söylemlerini kabul etmiyoruz”

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, adadaki Türk askeri varlığına yönelik açıklamalarını da değerlendiren Yılmaz, bu söylemleri kesin bir dille reddettiklerini söyledi. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kıbrıs’taki varlığının yarım asırdır barışın ve güvenliğin teminatı olduğunu vurgulayan Yılmaz, “Askerimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da güvence olmaya devam edecektir. Bu açıklamalar, asıl sorunun nerede olduğunu açıkça göstermektedir” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye’nin her koşulda KKTC’nin yanında durmaya kararlılıkla devam edeceğini kaydetti.

Yılmaz’ın temasları…

Yılmaz, bu sabah 09.00’da Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından kabul edilecek. Cevdet Yılmaz, 10.30’da ise Lefkoşa Concorde Otel’de “Akıllı Ulaşım Sistemi Elektronik Denetim ve Akıllı Kavşak Projesi Lansman Töreni”ne katılacak. Acapulco Otel’de, saat 15.00’te KKTC Ekonomik Örgütler Platformu ile toplantı gerçekleştirecek olan Yılmaz, akşam temaslarını tamamlayarak adadan ayrılacak.