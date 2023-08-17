Burada hem partililerine hem de vatandaşlarına seslenen Ünal Üstel, parti içinde kurultay çağrısı yapanlara cevap verdi, 'parti içerisindeki suları bulandırmaya çalışanlara, bakan da olsa vekil de olsa üye de olsa asla müsade etmeyeceğiz" dedi.

Üstel'in konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“Bu kadar ekonomik sıkıntı varken, yapacak bu kadar iş varken, yaptığımız bu kadar iş ve gerçekleştirdiğimiz bunca reform varken, bunları konuşmak anlatmak yerine, bir yılı aşkın bir süre sonra, 2024 Eylül ayında gerçekleşecek kurultayı bugünden diline dolayan, derdi memleket değil sadece genel başkanlık koltuğu olanlara, parti içerisindeki suları bulandırmaya çalışanlara, bakan da olsa vekil de olsa üye de olsa asla müsade etmeyeceğiz. Biz parti içi demokrasiden, parti içi yarışlardan çekinmedik, çekinmeyiz. Ama birileri parti içi demokrasiyi kendi hedeflerine ulaşmak için kullanıyor, partinin sinerjisini ve motivasyonunu bozuyorsa buna da fırsat vermeyiz”

