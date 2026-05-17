HP’den yapılan açılamaya göre, tematik gençlik ve öğrenci sivil toplum örgütü ile Gazimağusa Gençlik Meclisi’nin ortaklaşa düzenlediği etkinliğe Halkın Partisi adına Uzun’un katıldığı belirtildi.

HP Gazimağusa İlçe Başkanı Uzun’ın etkinlikteki konuşmasında ülkenin geleceği açısından istişare ve işbirliği içinde çalışmanın büyük önem taşıdığını ifade etti.

Hem siyasi hem de akademisyen kimliğiyle gençlerle bir arada olmaktan mutluluk ve heyecan duyduğunu söyleyen Uzun, gençlerin gelecek kaygılarını dinlemenin, Halkın Partisi olarak aynı kaygıları paylaştıklarını göstermesi açısından önemli olduğunu belirtti.

“Bizler ‘gençler bizim için önemlidir’ deriz de, ama önemli olan somut adımlar atmaktır.” diyen Uzun, Halkın Partisi olarak Gençlik Örgütü’nü güçlendirdiklerini kaydetti.

Uzun, Halkın Partisi olarak liyakata dayalı bir gelecek kurulmasının kendileri için önemli olduğunu kaydetti.

Gençlerin iyi eğitimler alarak ülkeye döndüklerini belirten Uzun, “Bizim amacımız ve önceliğimiz makamlar değil memleket ve doğal olarak da siz gençler ve çocuklarımızdır.” dedi.