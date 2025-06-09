UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Ulusal Birlik Partisi İskele Gençlik Kolları öncülüğünde ve UBP 6 ilçe Gençlik Kollarının desteği ile gerçekleşen "1. Mehmet Dursun Futbol Anı Turnuvası"na katıldı.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel burada bir konuşma yaparak, "Bugün çok anlamlı bir günde bir aradayız. Bugün sevgi dolu, yürekli, vatan sevgisiyle ülkemizde her zaman gurur duyduğumuz dostumuz, kardeşimizi anmak için buradayız. Mehmet kardeşimiz ne yazık ki yakalandığı amansız bir hastalığa teslim olmuştu. Ama yakalandığı hastalıkta, tedavi görürken bile hiçbir zaman güler yüzü solmamıştı" dedi.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Mehmet Dursun’un mücadeleci kişiliğini hatırlatarak, "Yüreği vatan sevgisiyle kaplı kardeşimiz Mehmet Dursun, aynı zamanda Ulusal Birlik Partisi'ne gönülden bağlı, vatanı için her zaman ön saflarda mücadele eden bir arkadaşımızdı. Mehmet Dursun kardeşimizi böyle etkinliklerde anmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Organizasyonun yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Üstel, "Bir kez daha Mehmet Dursun’un yaslı ailesine başsağlığı ve sabırlar dilerim" dedi.