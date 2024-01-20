Vatandaşların sorularını yanıtlayan Başbakan Üstel hükümetin güncel ekonomik ve mali çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Tatlısu’ya ziyaretinde, hükümetin yoğun çalışmaları yanında, İsias Davası’nın da büyük bir titizlikle yürütüldüğünü, davada KKTC’yi savunan avukatların, başbakanlığın davetiyle adaya geldiklerini , 26 Nisan’daki bir sonraki duruşma için bir koordinasyon amaçlı toplantılar yapacaklarını söyledi.

“HER BÖLGEDE ÖNCELİK GENÇLER”

Bölge gençleri için sosyal konut projelerinin kısa süre içinde başlayacağını ve sosyal konut için kredi paketi hazırlandığını belirten Üstel, “ Sadece Tatlısu’da değil, her bölgemizde öncelik, gençliğindir, o bölgemizin insanınındır” dedi.

Üstel, kırsal kesim arsası bulunmayan bölgelerde ise gençleri dikkate alarak sosyal konut projeleri başlatacaklarını açıkladı

Başbakan, “ Verdiğimiz sözler, bizler için siyasi malzeme ya da popülizm değildir. Hele de gençlerimiz hiç değildir… İstikrarı yakaladık, verdiğimiz sözleri tek tek yerine getiriyoruz ve getirmeye de devam edeceğiz" diye konuştu.

Kamu çalışanlarına ve özel sektöre artışların yanında , üreticiye, çiftçiye, sanayiciye destekler verdiklerine işaret eden Üstel, “ Asgari ücretten vergiyi kaldırdık. Sosyal Sigorta Prim Desteği'ni de artıracağız” dedi.