Ercan Havalimanı’nda basın açıklaması yapan Başbakan Üstel, İsias davasına ilişkin son gelişmelerle ilgili bilgi almak üzere İstanbul’a gitti. Üstel, yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) gelecek ekiplerle İstanbul’da buluşarak, Adıyaman’a hareket edecek.

“Ortak davamızın arkasındayız. Verdiğimiz tüm sözlerin arkasındayız. Umuyorum en kısa sürede davalar tamamlanacak ve adalet yerini bulacaktır” diyen Başbakan Üstel, Türk adaletine güvenlerinin tam olduğunu belirtti.

Basın açıklamasında, Başbakanlık Müsteşarları Berhan Ongan ve Hüseyin Cahitoğlu da hazır bulundu.

-Üstel: “Adalet arayışımız sürüyor”

Başbakan Üstel Ercan Havalimanı’nda yaptığı konuşmada, “Hepimizin bildiği gibi yüreğimizde bir acı olarak duran depremde kaybettiğimiz yavrularımız için adalet arayışımız sürüyor. Bu dava KKTC’nin davası demiştik. Hepimizin ortak davası demiştik ve bu sözümüze uygun davranıyoruz” diyerek, süreçleri yakından izlediklerini, dava süreçlerine hükümet olarak katkı yapmaya devam ettiklerini kaydetti.

İlk duruşma sürecinin Adıyaman’da takip edildiğini hatırlatan Başbakan Üstel, daha sonra hukuk ekipleriyle sayısız toplantılar yaptıklarını, Türkiye’deki ekibin iki kez KKTC’ye geldiğini, gelişmeleri yakından izlediklerini vurguladı.

Meclis heyetinin de geçen hafta Ankara’ya giderek, çalışmaları yerinde takip ettiğine işaret eden Üstel, uzman heyetler tarafından bilirkişi raporlarının hazırlanması noktasında da devreye girdiklerini, raporların hazırlanmasına ciddi katkılar sağladıklarını söyledi. Başbakan Üstel, kendisi, Başbakanlık ekibi ve Meclis Komitesinin, bu dava için canla başla çalışmaya devam ettiğine ve edeceğine vurgu yaptı.

-“İkinci davaya da geniş bir heyetle katılacağız”

Başbakanlık olarak ilk duruşmada 100’e yakın ekibi Adıyaman’a taşıdıklarına işaret eden Üstel, Başbakanlığın katkıları ve koordinasyonunda, 26 Nisan’da ikinci duruşması yapılacak davaya da geniş bir heyetle katılacaklarını söyledi.

Üstel, “Başbakan ve Başbakanlık olarak bir davanın takibi, bir davanın yürütülmesi ile alakalı ne gerekiyorsa yaptık, nerede olmamız gerekiyorsa olduk. Ve olmaya da devam ediyoruz” diye konuştu.

Bugün de hazırlanan yeni raporlar ve İsias davasına ilişkin son gelişmelerle ilgili bilgi almak üzere önceden İstanbul’a gideceğini dile getiren Başbakan Üstel, yarın da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden gelecek ekiplerle İstanbul’da buluşarak, Adıyaman’a hep birlikte hareket edeceklerini kaydetti.

-“Ortak davamızın ve verdiğimiz tüm sözlerin arkasındayız”

“Ailelerimizi bir gün bile yalnız bırakmadık. Bırakmamaya da devam edeceğiz. Bilmenizi istiyorum ki ortak davamızın arkasındayız. Verdiğimiz tüm sözlerin arkasındayız. Umuyorum en kısa sürede davalar tamamlanacak ve adalet yerini bulacaktır” diye konuşan Başbakan Üstel, Türk adaletine güvenlerinin tam olduğunu belirtti.

-“Sorunlara neşter vurmaya, çareler bulmaya devam ediyoruz”

Hükümet olarak çalışmalarına devam ettiklerine de değinen Başbakan Üstel, özellikle yıllardır dokunulmayan konulara, çare bulunmayan sorunlara neşter vurmaya, çareler bulmaya devam ettiklerini söyledi.

Bu ay içerisinde yıllardır atıl duran Girne Antik Limanı’nı hak ettiği şekline getirerek, hizmete koyduklarını belirten Başbakan Üstel, cumartesi günü açılış töreni için limanda olduklarını hatırlattı. Dünyanın neresine gidilirse gidilsin KKTC’nin tanıtımının Girne Antik Limanı’nın fotoğraflarıyla yapıldığına dikkat çeken Üstel, halka, limanı ziyaret etme çağrısı yaptı.

Kısa süre içerisinde reform nitelikli pek çok yasayı da Meclis’ten geçirdiklerini ifade eden Başbakan Üstel, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yürüttükleri, yol, hastane, ulaşım, iletişim, tarım ve teknoloji alanındaki projelerin hızla devam ettiğini kaydetti. Üstel, gençlere yönelik başlatılan ve ülkede ilk kez uygulanan projelerin de devam ettiğini ve tamamlanacağını söyledi.

-“TMK tarafından neticelendirilmiş ve ihtilaf içermeyen toplam 200’e yakın başvuru için 68 Milyon Sterlin ödenecek”

Bir önemli konuyu daha çözüme kavuşturduklarını açıklayan Başbakan Üstel, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin aldığı bir karar uyarınca KKTC devleti tarafından kurulduğunu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından tanınan bir komisyon olduğunu hatırlattı.

O günden bugüne TMK’nın, mülk sahiplerinin taleplerini yerine getiren bir iç hukuk yolu olarak çalıştığını dile getiren Başbakan Üstel, son yıllarda TMK’ya yönelik de ciddi eleştiriler olduğuna değindi.

Bu çerçevede oluşturdukları özel fonlara dikkat çeken Başbakan Üstel, yabancıların mülk alımında yüzde 6 fon koyarak, bunun yüzde 3’ünün Sosyal Konut Fonuna, yüzde 3’ünün ise Taşınmaz Mal Komisyonu’na aktarıldığını ve biriktirildiğini kaydetti. Üstel, bu uygulama ile Taşınmaz Mal Fonu ve Sosyal Konut Fonunda yaklaşık 6’şar Milyon para biriktirildiğini dile getirdi.

Pazartesi günü Şans Oyunlarıyla ilgili bir yasanın da Meclis’ten geçirildiğini ifade eden Başbakan Üstel, yüzde 5’lik bir oranın Taşınmaz Mal Komisyonu gitmesi için fon oluşturduklarını belirtti.

Başbakan Üstel, hükümetin oluşturduğu fonlar ve Merkez Bankası ile yapılan bir çalışmayla, Taşınmaz Mal Komisyonu tarafından 2020 yılı sonuna kadar tazminat kararıyla neticelendirilmiş ve ihtilaf içermeyen toplam 200’e yakın başvuru için yaklaşık 68 milyon sterlin ödeneceğini açıkladı.

Söz konusu tazminat bedellerinin ödenmeye başladığını ve tamamının 2-3 ay içerisinde ödeneceğini belirten Başbakan Üstel, “Taşınmaz Mal Komisyonu’nun, uluslararası hukuk kriterleri çerçevesinde, etkin bir iç hukuk yolu olarak çalıştırılması konusunda kararlı duruşumuzu sergilemeye devam edeceğiz” dedi. Üstel, projeleri hayata geçirmeye, reformları yapmaya, yasal düzenlemeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini de söyledi.

Son olarak Adıyaman’da cuma günü gerçekleşecek duruşmalarda tüm hukuk ekibine iyi çalışmalar dileyen Başbakan Üstel, “Ailelilere sabırlar ve metanet diliyorum, depremde kaybettiğimiz tüm canlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.