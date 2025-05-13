Konutları daha önce yapılan ancak altyapısı olmayan birinci etap kırsal kesim arsalarının asfalt dahil altyapı çalışmaları 22 milyon TL harcanarak tamamlandı. Kısa süre sonra ikinci etap altyapı çalışmalarına başlanacak.

-Üstel

Başbakan Ünal Üstel burada yaptığı açıklamada, hükümete geldikleri ilk günden itibaren halka verdikleri sözleri yerine getirmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Üstel, halka siyasi istikrar ve bu istikrar sayesinde ekonomide istikrar ve yarım kalan projeleri tamamlama, halkın ihtiyacı olan projeleri gerçekleştirme ve reform sözü verdiklerini söyleyerek, gençlerin bulundukları bölgelerde yerleşmeleri için geçmişte verilen ancak 13-14 yıl istikrar sağlanamadığı için yapılamayan kırsal kesim arsalarının altyapılarını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Gençlerin ev sahibi olabilmesi için kırsal kesim arsası; kırsal kesim arsası olmayan yerlerde sosyal konut çalışması başlattıklarını söyleyen Üstel, yen kırsal kesim arsaları dağıtımını 5 Nisan’da Mesarya’dan başlattıklarını belirtti.

Üstel, hedeflerinin ve önceliklerinin geçmişte; 10-15 sene önce dağıtılan siyasi istikrar olmadığı için geçmiş hükümetlerin yapma imkanı bulamadıkları altyapıları tamamlamak olduğunu vurguladı.

Üstel, “Geçen sene de bütün dağıtılan kırsal kesimin yaklaşık yüzde 50’sini tamamladık 2025 yılında da gerisini tamamlamak için yola çıktık. Bunların bir kısmını yaparken de Türkiye Cumhuriyeti’yle imzaladığımız Mali İktisadi İş Birliği protokollerinden de büyük destek alıyoruz.” dedi.

-Oğuz

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Mormenekşe kırsal kesim arsalarının 2012-2013 yıllarında dağıtılan bir bölge olduğunu belirterek, Başbakan’ın “ne kadar altyapı ihtiyacı varsa, ne kadar eskiden kalma altyapı sorunu varsa çözün” talimatı doğrultusunda Mormenekşe kırsal kesim arsalarında 22 milyon TL’lik yatırımla birinci etap çalışmaları tamamladıklarını söyledi.

Bölgedeki arsalarda evlerin büyük bölümünün yapıldığını ve altyapı eksikliği nedeniyle sorunlar yaşandığını söyleyen Oğuz, 1,5 yıllık sürede su ve elektrik altyapısını, stabilizesini ve asfalt işlerini bitirdiklerini, iki gün sonra küçük parça olan ikinci etaba başlanacağını, toplamda 52 gencin altyapıdan yararlandığını ifade etti.

Oğuz, diğer bölgelerde de eksik olan altyapıyı tamamlamak için çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

-Demir

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir Başbakan Ünal Üstel’in Mormenekşe kırsal kesim arsaları altyapı çalışmalarını yerinde görmek için bölgeye teşrif ettiğini belirterek, 22 milyon TL’lik yatırım için halk ve belediye adına Başbakan Üstel’e teşekkür etti.