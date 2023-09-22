Üstel, Girne İlçe Başkanlığı’nın organizasyonuyla düzenlenecek ziyaretine saat 09.30’da Karaoğlanoğlu UBP Örgüt Binası ile başlayacak.

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Ardından saat 10.30’da Genel Başkan ve Başbakan Ünal Üstel Çatalköy - Arapköy Halkı ile buluşacak Toplantı, Çatalköy Düzkaya Lokali’nde yer alacak. Genel Başkan ve  Başbakan ile Heyeti, Saat  12.00 'de ise Esentepe Kültür Binası’nda Esentepe-Karaağaç-Bahçeli-Beşparmak Halkı ile bir araya gelecek.

Ziyaretler vesilesiyle Üstel, halka hitap edecek, hükümet icraatları ve bölgesel sorunlarla ilgili güncel gelişmeleri kamuoyu ile paylaşacak.