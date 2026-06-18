Gündem Kıbrıs Özel Haber

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs konusu ile ilgili yaptığı açıklamada “Soğukkanlı ve sabırlı olma” vurgusu yaptı. Son dönemlerde liderlerin artan görüşmeleri, BM Genel Sekreteri özel temsilcisi Holguin’in adaya yaptığı ziyaretler ve liderler ile görüşmeleri, yaz aylarında yapılması planlanan 5+1 gayri resmi görüşme olacağı iddiaları üzerine, Gündem Kıbrıs vatandaşlara düşüncelerini sordu.

Gündem Kıbrıs’a konuşan vatandaşlar, Kıbrıs konusunda yakın bir zamanda çözüm olmasını beklemediklerini ifade ederek, Rumların tutumunun değişmediğine vurgu yaptı. Bazı vatandaşlar ise Tufan Erhürman’ın Kıbrıs sorunuyla ilgili ilerleme kaydedeceğini düşündüklerini söyleyerek, zamana ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Salih Kafalı: Bu yaşa geldim bir gelişme yaşandığını görmedim. Rumlarla bizim aramızda kesinlikle bir dostluk olamaz

Salih Kafalı isimli vatandaş, Kıbrıs konusunda bir gelişme yaşanacağına inanmadığını söyleyerek, “Kıbrıs konusunda şimdiye kadar bu yaşa geldim bir gelişme yaşandığını görmedim. Bundan sonra da bir gelişme göreceğimi hiç zannetmiyorum. Ümidim yok. Çünkü Rum yönetimi ister Erhürman olsun, ister başkası olsun çözüm istemiyor. Denktaş beyden bu yana kaç tane cumhurbaşkanı değişti hiç biri de başarılı olmadı değil, Rum yönetimi tek bir yol tuttu: Türkiye çıkacak Kıbrıs bizim olacak. Başka bir politikası yok. Maalesef bundan dolayı bir gelişme beklemiyorum. Ben Beyarmudu köyünde yaşıyorum. Diğer tarafa da gidiyorum. Rumlarla bizim aramızda kesinlikle bir dostluk olamaz. Ne sağ ne sol diye bir şey yok, bu dünyada sadece menfaat var” dedi.

Selçuk Dağaşan: Bu konuda biraz zamana ihtiyaç olduğunu düşünüyorum

Selçuk Dağaşan isimli vatandaş, “Geniş çerçevede olaya bakmak gerektiğini düşünüyorum. Kıbrıs konusu uzun zamandır sürüncemede olan bir konu. Tabi bu dünya genelinde devletlerin, Türkiye ve garantör devletlerin vereceği bir karardır. Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğü ve bulunduğu konum itibariyle bazı dengelerin oturması gerekiyor. Üçüncü dünya savaşı demek istemiyorum ama görünmeyen bir ekonomik savaş ve görünmeyen gelişmeler gündemde. Bu ne kadar sürecek bilmiyorum ama Türkiye güçlü olduğu sürece bu dengelerin değişeceğine inanıyorum. Bu konuda biraz zamana ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Devletin almış olduğu tedbirler vardır. Bunu bir satranç oyunu gibi düşünelim. Herkes hamlelerini oynuyor şuanda. Beklentimiz kısa sürede değil ama 2030’a kadar bir süreç var. Orta Doğu yangın yeri, Balkanlar aynı durumda. Şuanda bir belirsizlik hâklim. Kıbrıs konusunda kısa sürede bir şey beklemiyoruz ama en azından birkaç sene içerisinde bir gelişme olacağını ben kendi adıma değerlendiriyorum” ifadelerini kullandı.

Mustafa Alsancak: Erhürman’ın çalışmalarında iki devletli bir çözümü masaya yatıracağını tahmin etmekteyim. Ya iki devletli çözüm olacak ya da bu Kıbrıs meselesi çözülmeyecek

Emekli Okul Müdürü Mustafa Alsancak, Kıbrıs konusunda iki devletli bir çözüm olacağını ya da bir çözüm olmayacağını söyleyerek, “Erhürman’ın çalışmalarını beğeniyorum. BM temsilcileri ile iyi gidiyor. Takip ediyorum görüşmeleri. Beklentimiz erken bir zamanda bir neticeye varmalarıdır. BM’nin temsilcileri de Türk tarafının ne istediğini biliyor. Dolayısıyla Rum liderinin yaptığı şeyleri de BM temsilcileri de tutumunu beğenmiyor. Fransa ile askeri anlaşma imzaladı. Bunlar Kıbrıs Türklerini hiçe sayan olaylardır. Dolayısıyla ben Erhürman’ın çalışmalarında iki devletli bir çözümü masaya yatıracağını tahmin etmekteyim. Baş piskopos ikide bir ne federasyon ne başka bir şey kabul ederim diyor. Rum lideri de papazın ne dediğini adım adım dinliyor. O tarafta papaz federasyon istemem diyor, Rum lider de kuzu kuzu istemiyor. Ne yapacağız? Bizimkiler federasyon diyor ama Rumlar federasyon da istemiyorlar. Bu yaşananlardan dolayı kendi düşüncemi söylemek istiyorum. Erhürman bana göre papazın ve Rum liderin federasyon istemediğini bile bile BM temsilcilerine ben federasyon isterim mi diyecek? Demeyecek. Dolayısıyla onun da söyleyeceği şey iki devlettir. 1975 yılında Cenevre’de BM himayesinde, iki bölgeliliği Rumlar kabul etti. Güney’den Türkler kuzeye, Kuzey’deki Rumlar da Güney’e gittiler. Ya iki devletli çözüm olacak ya da bu Kıbrıs meselesi çözülmeyecek” diye konuştu.

Ahmet Açtaç: Kıbrıs konusunda bir gelişme sağlanmaz

Ahmet Açtaç isimli vatandaş Kıbrıs konusunda bir gelişme yaşanmasını beklemediğini söyleyerek, “Kıbrıs konusunda bir gelişme sağlanmaz. Doğduk böyle gidiyoruz böyle. Şimdiye kadar bir şey olmadı. Bundan sonra da bir gelişme yaşanacağını tahmin etmiyorum. Rumlarla hiçbir anlaşma olmaz. Ben 75 yaşındayım 10 yaşından beri bu maskaralık vardır. Hiç ümidim yok” dedi.

Hasan Çelebi: Kıbrıs konusunda bir gelişme yaşanmasının mümkünatı yoktur

Hasan Çelebi isimli vatandaş Kıbrıs konusunda bir gelişme yaşanmasının mümkün olmadığını söyleyerek, “Kıbrıs konusunda bir gelişme yaşanmasının mümkünatı yoktur. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın öngörüleri ve koşulları vardır. Bu koşulları Rum Cumhuriyeti kabul ediyor mu? Etmiyor. Biz geri adım atacak mıyız? Hayır. Bundan dolayı da bir ilerleme benim açımdan beklenemez” ifadelerini kullandı.

Mustafa Teke: Erhürman’ın ilerleme kaydedeceğini düşünüyorum

Mustafa Teke isimli vatandaş Tufan Erhürman’ın Kıbrıs konusuyla ilgili ilerleme sağlayacağını düşündüğünü ifade ederek, “Tufan Erhürman hukukçu. Şimdiye kadar gördüğüm kadarıyla iyi çalışmalar yapıyor. İlerisi için ne yapar konusunda zaman tanımak lazım. Kıbrıs konusunda ise şimdiye kadar gelenler hep stabil gitti ama Erhürman’ın ilerleme kaydedeceğini düşünüyorum” dedi.

Mehmet İriyil: Benim kanaatimce bir şey değişmeyecek

Mehmet İriyil isimli vatandaş, Kıbrıs konusunda bir gelişme yaşanmasını beklemediğini söyledi. İriyil, “56 yaşına geldim. Derviş Eroğlu, arkasından diğer cumhurbaşkanlarımız şimdi de tufan Erhürman görevde. Benim kanaatimce bir şey değişmeyecek. Tufan bey gelirken eşitlilik ilkesiyle geldi. Ben 89 yılında buraya geldim. 40 yıldır buradayım. Çocuklarım burada doğdu büyüdü, burada görev yapıyor. Ama eşitlik konusunda Güney’e geçemiyorlar benden dolayı. Onlar KKTC vatandaşı mı yoksa Türkiye’den gelen bir babanın çocuklarımı? Cumhurbaşkanımız bunun üzerine basarak vurguladı ve bu eşitliği sağlayacağım dedi. Ben vazgeçtim, ben Rum tarafına gitmek istemiyorum. Ama benim çocuklarım burada doğdu. Ben ölüp gittikten sonra çocuklarım hayatlarına burada devam edecek. Bunu da dile getireyim ki benim durumumda olan bir sürü insan var. Çocuklarımız ve geleceğimizin göz ardı edilmemesini isterim” diye konuştu.

İsmail Akın: BM şimdiye kadar tek taraflı bir tutum izledi

İsmail Akın isimli vatandaş, Kıbrıs konusunda bir gelişme yaşanmasını beklemediğini söyleyerek,” Bir gelişme yaşanacağını zannetmiyorum. BM şimdiye kadar tek taraflı bir tutum izledi. Zaten tanınmışlığımız da yok bu nedenle bir ilerleme yaşanacağını zannetmiyorum” ifadelerini kullandı.

Halil İlgililer: Tufan Erhürman’ın Kıbrıs konusunda başarılı olacağına ve ilerleme kaydedeceğine inanıyoruz

Halil İlgililer isimli vatandaş, Cumhurbaşkanı Erhürman’ın Kıbrıs konusunda ilerleme kaydedeceğine inandığını ifade ederek, “İllaki bir gelişme olacak. Cumhurbaşkanımız en doğrusunu bilir. Hayırlısı neyse Kıbrıs Türk halkı için o olsun. Tufan Erhürman’ın Kıbrıs konusunda başarılı olacağına ve ilerleme kaydedeceğine inanıyoruz” dedi.

İbrahim Hacıhaliloğlu: Rumların tutumu ortadayken, Tufan Hoca ne kadar iyi niyetli olsa da bir ilerleme olacağını sanmıyorum

İbrahim Hacıhaliloğlu isimli vatandal ise Kıbrıs sorununun çözümü konusunda umudu olmadığını söyleyerek, “Rumların tutumu ortadayken, Tufan Hoca ne kadar iyi niyetli olsa da bir ilerleme olacağını sanmıyorum. Rumlar Türk askeri gidecek, garantiler kalkacak diyor ve her şeyi istiyorlar. Rumlarla bir orta nokta bulmamız mümkün değildir. O nedenle de benim umudum yoktur” diye konuştu.