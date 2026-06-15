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Bilindiği üzere, Siyasi Partiler Konseyi, son genel seçimlerde yüzde 3'ün üzerinde oy alan partilerden oluşuyor.

Cumhurbaşkanı Erhürman, Başbakan Üstel’i kabul etti

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman başkanlığında yapılacak Siyasi Partiler Konseyi toplantısına, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal Üstel, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler katılacak.

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