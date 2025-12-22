Başbakan Ünal Üstel, Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis’in “Kanlı Noel”i kahramanlık olarak nitelendirmesini eleştirerek, bu tür ifadelerin tarihsel çarpıtma ve insanlığa karşı işlenmiş suçları yüceltme anlamına geldiğini vurguladı.

Başbakan Ünal Üstel’in açıklaması tamamı şu şekilde:

"Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis’in, Kıbrıs Türk halkına yönelik sistematik katliamların simgesi olan “Kanlı Noel”i “kahramanlık” olarak nitelendirmesi; yalnızca tarihsel bir çarpıtma değil, insanlığa karşı işlenmiş suçların açıkça yüceltilmesidir.

21 Aralık 1963’te başlayan ve kadın, çocuk, yaşlı demeden Kıbrıs Türk halkını hedef alan EOKA terörü; bir “mücadele” değil, açık bir etnik temizlik girişimidir. Bu karanlık dönemi “Kıbrıs’ın modern tarihinde bir dönüm noktası” olarak tanımlamak, masumların kanı üzerinden siyaset yapmaktır.

Kıbrıs Türk halkı, tarihini katliamlarla değil; direnişle, onurla ve devletleşme iradesiyle yazmıştır. “Kanlı Noel” bizim için bir trajedi, bir matem ve bir utanç vesikasıdır. Bu utanç, onu işleyenlerin ve bugün hâlâ savunanların alnındadır.

Bir yandan EOKA terörünü “kahramanlık” olarak alkışlayıp, diğer yandan barıştan söz etmek açık bir ikiyüzlülüktür. Katliamları meşrulaştıran bir zihniyetle ne samimi bir diyalog kurulabilir ne de adil bir çözüm mümkündür.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, tarihine, şehitlerine ve halkının onuruna uzanan hiçbir dili kabul etmemiştir, etmeyecektir.

Kıbrıs Türk halkı boyun eğmez, diz çökmez ve unutmaz.

Bu topraklarda barış, ancak gerçeklerle yüzleşildiğinde mümkündür. Katliamları yücelterek değil.

Zihniyet Hiç Değişmemiştir

Aradan geçen 62 yıla rağmen, Rum liderliğinin hâlâ aynı dışlayıcı ve çatışmacı zihniyeti taşıdığı bu açıklamayla bir kez daha ortaya konmuştur. Katliamları kutsayan, terörü yücelten ve failleri “kahraman” olarak sunan bir anlayışla Ada’da barış, huzur ve ortak bir gelecekten söz etmek mümkün değildir. Nikos Hristodulidis bu ifadeleriyle, Kıbrıs Türk halkının neden Anavatan Türkiye’nin etkin ve fiilî garantisine ve Türk askerinin Ada’daki varlığına hayati derecede ihtiyaç duyduğunu, tüm dünyaya kendi beyanlarıyla bir kez daha açıkça göstermiştir"