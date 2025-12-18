Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu alma, verme ve tasarrufu suçlarından tutuklanan M.S.M ve A.M.A mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Bilal Altun mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 17 Aralık 2025 tarihinde Lefkoşa'da bir sokakta uyuşturucu alışverişi yapılacağına dair bilgi alındığını söyledi.

Polis, olay yerine gidildiğinde zanlının söz konusu sokakta tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlının üzerinde arama yapıldığını ancak kanunsuz herhangi bir şey bulunmadığını açıkladı.

Polis, zanlının aynı sokakta bulunan ve zanlı A.M.A ile birlikte kaldığı evde arama yapıldığını kaydetti.

Polis, yapılan aramada zanlı M.S.M'nin yatak odasında üzerinde uyuşturucu kalıntısı olan terazi, metal tepsi ve bir gram uyuşturucu bulunduğunu kaydetti.

Polis, zanlı A.M.A'nın odasında ise 4 gram uyuşturucu ve içerisinde uyuşturucu olan bir adet ucu yanık sigara ele geçirildiğini kaydetti.

Polis, evin salonundaki dolapta ise 9 ayrı pakette 220 gram hintkeneviri ele geçirildiğini açıkladı.

Polis, tutuklanan zanlıların ifadelerinde uyuşturucuyu 16 Aralık’ta Lefkoşa’da bir şahıstan aldıklarını, 2 gramını 2 bin 400 liraya sattıklarını, birazını içtiklerini itiraf ettiklerini açıkladı.

Soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler olduğunu, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini kaydeden polis, bir gün ek süre talep etti.

Mahkemede söz alan zanlılar ilk kez suç işlediklerini söyleyerek, pişman olduklarını ifade etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 1 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.