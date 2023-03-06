Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen karar duruşmasında sanıkların aleyhindeki kararı Soytaç açıkladı. Murat Soytaç, sanıkların suç ortağı konumunda bulunan S.Ö.’nün okul çağında ve henüz on sekiz yaşını doldurmamış bir çocuk olduğu halde, S.Ö.'nün babasının yüklü miktardaki uyuşturucuyu büyük bir titizlikle ahşap sehpalar içerisine gizleyerek küçük kızına gönderip, dağıtım ağı oluşturduğunu belirtti. Soytaç, S.Ö.’nün bir diğer okul arkadaşı olan sanık 2'ye de satması için uyuşturucu madde verdiğini ve sanık 2’nin de bu uyuşturucuları satarak karşılığında maddi menfaat temin ettiğini anlattı. Soytaç, çocuk yaştaki S.Ö. ve genç yaştaki sanık 2'nin uyuşturucu dünyası içerisinde bulunan yetişkinler tarafından uyuşturucu dağıtımında kullanılarak suça alet edilmelerinin oldukça vahim bir tablo olduğunu belirtti. Soytaç, bir çocuğun ailesi tarafından uyuşturucu ticaretinde bu denli kullanıldığı bir dava ile karşılaşmadıklarının altını çizdi. Murat Soytaç, hiç kimsenin uyuşturucu madde satışını ekonomik sıkıntılarına çare olarak görmesinin hoş görü ile karşılanmasının mümkün olmadığını belirtti.

Sanıkların lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen Soytaç, sanık Mustafa Kavaz’a 3 yıl, Berat Görkem Yıldırım’a ise 18 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.

