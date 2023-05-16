Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Katip ve Yargıç Murat Soytaç’dan oluşan mahkeme heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Yargıç Murat Soytaç okudu. Soytaç, uyuşturucu ithali suçunun yaygınlaştığına ve bu davaların gün geçtikçe arttığına değindi. Soytaç, sanığın iki ayrı türde uyuşturucuyu para karşılığı ithal etmesini aleyhine değerlendirdiklerini belirtti.

Yargıç Murat Soytaç, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, kamu yararı gereği sanığa oybirliği ile 2 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

