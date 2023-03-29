Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 15.00 sıralarında Gazimağusa’da ve 22.00 sıralarında İskele’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından operasyon yapıldı.

Gazimağusa’daki operasyonda, M.S.(E-50) ve Ö.G.’nin (E-42) tasarruflarında toplam 37 adet sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan kağıt parçaları bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu kişiler ve meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan H.G.(E-46) tutuklandı.

İskele’deki operasyonda ise, P.B.’nin (E-20) tasarrufunda yaklaşık 18 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ile öğütücü ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 3 bin 780 TL nakit para bulundu.

Adı geçen şahsı tutuklayan polisin soruşturması devam ediyor.