Polis basın bültenine göre, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, A.E.S.S’nin (E-26) üzerinde ve kalmakta olduğu evde arama yapıldı.

Aramalarda, söz konusu şahsın tasarrufunda toplam 8 gram ağırlığında kokain türü ile 56 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan toplam 30 bin TL ile 340 euro nakit para tespit edildi.

Bahse konu şahıs ve meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan S.S.(E-27) tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.