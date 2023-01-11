Polis, tahkikatın yeni başladığını, alınması gereken ifadeler soruşturulacak şahıslar olduğunu belirtip, zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti .

Polis, 10 ocak 2023 tarihinde gerçekleştirilen huzur operasyonu nda Lefkoşa ’da bir otelde yapılan rutin kontrolde oda içerisinde polisi gören zanlı Emeka Sunday Anyaeche’nin tasarrufundaki 4 gram ağırlığındaki hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu maddeyi tuvalete attığı esnada tespit edildiğini söyledi.

Mahkeme de yeminli şahadet veren polis memuru İbrahim Toz, olguları aktardı. Polis, zanlı Emeka Sunday Anyaeche’nin Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçuyla methaldar olduğunu belirtti.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.