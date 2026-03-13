Ercan Havalimanı’nda dedektör köpek Pamir tepki verdi

Polisten verilen bilgiye göre, saat 11.30 sıralarında Ercan Havalimanı’nda KKTC’ye giriş yapacak olan O.Ö. (36)’ye narkotik dedektör köpeği Pamir’in tepki vermesi üzerine şahsın üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı. Yapılan aramada yaklaşık 300 miligram ağırlığında, tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan sarma sigara bulunarak emare olarak alındı. O.Ö. tutuklandı.

Lefkoşa’da 27 gram uyuşturucu ele geçirildi

Aynı gün saat 20.00 sıralarında Lefkoşa’da şüpheli olarak görülen Z.C.B. (28)’nin üzerinde yapılan aramada yaklaşık 27 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Söz konusu şahıs tutuklandı.

Gönyeli’de operasyonda uyuşturucu ve nakit para bulundu

Saat 20.15 sıralarında Gönyeli’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda A.M. (33)’nin tasarrufunda yaklaşık 120 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan 5 bin 200 TL ile 50 Euro nakit para da emare olarak alındı. A.M. tutuklandı.

Girne’de ikametgahta uyuşturucu bulundu

Saat 20.30 sıralarında Girne’de D.P. (27)’nin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada yaklaşık 11 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. D.P. de tutuklandı.

Polis, tüm olaylarla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.