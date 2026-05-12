04 Mart 2026 tarihinde saat 01.00 sıralarında, Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından şüpheli olarak durdurulan araçta yapılan aramada, toplam 84 gram hintkeneviri türü ile 4 gram kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler ele geçirilmişti. Araç sürücüsü Y.A. (30) ile araçta yolcu olarak bulunan S.A. (19) tutuklanmıştı.

Polis tarafından yürütülen ileri soruşturmada, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen C.G. (32) de tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.