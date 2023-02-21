Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Fezile Kesat, olguları aktardı.

Polis, zanlı Honest Chinaya Egise’nin Kanunsuz uyuşturucu madde hintkeneviri alma, verme ve tasarrufu suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 13 Şubat’ta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekibi tarafından alınan bilgide zanlının tasarrufunda uyuşturucu madde olduğunun öğrenildiğini söyledi.

Polis, zanlının ikametgahında görevli polisler tarafından yapılan aramada ikametgahın salon kısmında tepsi içinde 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde, üzerinde uyuşturucu kalıntısı olan öğütücü ile oyun kartı ile 4 ayrı foile sarılı yaklaşık 15 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin bulunup, emare olarak zapt edildiğini söyledi.

Polis, zanlının gönüllü ifade verip, konu maddeyi 28 gram olarak aranan bir şahıstan aldığını ve 2 ayrı şahsa para karşılığı sattığını itiraf ettiğini anlattı.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının davasında hazır olması maksadı ile 45 günü aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.