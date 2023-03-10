Girne’de gerçekleştirilen operasyonda tutuklanan L.O., N.A.ve M.A. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik şubede görevli polis memuru Mustafa Yanaroğlu, önceki gün saat 18.00 sıralarında L.O.’ın evine baskın düzenlendiğini ifade etti. Polis, eve yapılan aramada salonda, salonda, yatak odasında 13 gram hintkeneviri, metal öğütücü ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 3 bin TL bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, zanlı L.O. ile o esnada evde bulunan arkadaşı N.A.nın gözaltına alındığını belirtti.

Polis memuru, saat 20.30 sıralarında ise N.A.nın evinde arama yapılmaya gidildiğini, araçtan inip yürümeye başladıkları esnada zanlının narkotik ekibinden M.G.’yi göğsünden iterek kaçmaya çalıştığını ifade etti. Polis memuru, zanlının makul güç kullanılarak yakalandığını, bu esnada düşüp omuzunu kırdığını söyledi. Mustafa Yanaroğlu, N.A.nın M.A. ile birlikte kaldığı evde yapılan aramada 12 gram hintkeneviri, hassas terazi, uyuşturucu satışından elde edilen 8 bin 500 TL, 400 Euro,300 dolar bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis memuru, evde arama yapıldıktan sonra ekiplerin M.A.nın gelmesini beklediklerini, bir süre sonra eve gelen zanlının polisi görünce kaçmaya kalkıştığını ifade etti. Polis memuru, zanlının makul güç kullanılarak yakalandığını ifade etti.

Zanlıların cep telefonlarının inceleneceğini, soruşturmanın devam ettiğini, uyuşturucu maddelerin analize gönderildiğini ancak sonuçlarının henüz çıkmadığını kaydeden polis, ayrıca aranan bir şahıs olduğunu da belirterek, 7 gün daha tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.