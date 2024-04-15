Lefkoşa Adli Şubede görevli polis memuru Süleyman Talu mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 15 Nisan 2024 tarihinde saat 01.30 sıralarında Lefkoşa’da trafik ekipleri tarafından tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının aracında yapılan aramada ön yolcu koltuğunun üzerinde bulunan bel çantasında 9 ayrı foil kağıda sarılı 6 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde, arka koltukta içerisinde uyuşturucu bulunan bir adet sarma sigara, foil kağıdı, bin 120 TL nakit para bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, zanlının suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis, zanlının aracının ve cep telefonunun emare olarak alındığını belirtti. Polis, ele geçirilen uyuşturucu maddenin analize gönderileceğini, alınacak ifadeler olduğunu söyleyerek, zanlının soruşturma amaçlı 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.