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İskele’de kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu meselesiyle ilgili aranan zanlı, tespit edilerek tutuklandı.

Polis Basın Bülteni'ne göre, 16 Kasım’da polis tarafından yapılan denetimler sırasında, kontrol maksatlı durdurulan D.D.D’nin (E-22) yönetimindeki ve A.C.A. (E-20) ile A.C.Y’nin (E-22) yolcu olarak bulunduğu araçta yapılan aramada uyuşturucu madde tespit edilmesiyle ilgili olarak yürütülen soruşturmada meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen ve aranan Y.Y. (E-20), dün tespit edilerek tutuklandı.